В Томске задержали 50 нетрезвых водителей с 16 по 22 декабря

В этот же период за нарушение ПДД было эвакуировано 82 транспортных средства. Фото: Ксения Высотина

В Томской области с 16 по 22 декабря были задержаны 50 водителей с признаками опьянения, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Один из них повторно сел за руль нетрезвым будучи лишенным права управления. На него возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

В этот же период за нарушение ПДД было эвакуировано 82 транспортных средства. За нарушение правил остановки и стоянки в отношении 29 водителей были составлены административные протоколы, из них 7 оставили свои машины безосновательно оставили машины на местах парковки для инвалидов.

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