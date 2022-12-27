В Северске проезд в маршрутных автобусах подорожает с 1 января 2023

В закрытом городе подорожает проезд в автобусах. Фото: пресс-служба администрации ЗАТО Северск

Тарифы на перевозку пассажиров в муниципальном автотранспорте Северска повысят на 1 рубль. С 1 января 2023 года билет будет стоить 21 рубль. Об этом сообщила пресс-служба администрации ЗАТО.

Провоз ручной клади в автомобильном общественном транспорте также повысится на 1 рубль.

«Решение об увеличении тарифов принято в связи с поступившим в Администрацию ЗАТО Северск заявлением от перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам, а также в соответствии с порядком индексации тарифов, утвержденным Администрацией Томской области, на основе данных Минэкономразвития о показателях инфляции и отраслевых индексов цен на 2022-2023 годы», - уточнили в сообщении.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что северские перевозчики попросили поднять цены на проезд в маршрутках.

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