Северские перевозчики попросили поднять цены на проезд в маршрутках с 1 января 2023 года

Фото: Владислав Пирогов

В Администрацию Северска обратились перевозчики с просьбой пересмотреть цены на проезд в маршрутных автобусах. Они также просят поднять тарифы на провоз ручной клади с 1 января 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Администрации ЗАТО Северск.

Основанием для повышения цен перевозчики назвали текущий уровень инфляции.

«Рассмотрение обращения перевозчиков проходит в соответствии с Правилами регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа на территории ЗАТО Северск, утвержденными постановлением Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2022 № 60», - уточняется в сообщении.

Кроме того, Администрация закрытого города также рассматривает вопрос об установлении стоимости проезда в муниципальном транспорте по отдельным направлениям. Речь идет о ценах билетов на автобусы № 10 и №17 - для тех обучающихся общеобразовательных учреждений, кто проживает в жилом комплексе «Сосновка» и в макрорайоне Иглаково.

Напомним, ранее перевозчики Томска также попросили городские власти поднять цены на проезд в маршрутных автобусах. Мэр города лично проверил уровень сервиса в городском транспорте. Михаил Ратнер заявил, что повышать цены можно только после того, как перевозчики повысят качество услуг.

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