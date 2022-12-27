Колеи у томского Коммунального моста устранят к 30 декабря

Колеи у Коммунального моста заделают к 30 декабря. Фото: Алёна Мищенко

К утру пятницы, 30 декабря, дорожники заделают колеи на подъездах к Коммунальному мосту. Движение по нему будет закрыто на время ремонтных работ со среды на четверг и с четверга на пятницу. Об итогах заседания штаба по ремонту моста сообщила пресс-служба мэрии Томска.

«Что касается дорожных дефектов, возникших на подъездах к мосту, то основные меры по устранению колеи будут приняты в ночное время в период с 3:00 до 4:30 (в период, когда движение на мосту будет полностью перекрыто) со среды на четверг и с четверга на пятницу, когда в Томск поступят холодные смеси с улучшенными качествами. Это позволит стабилизировать ситуацию на более длительный срок», - говорится в сообщении.

По словам и.о. мэра Томска Михаила Ратнера, колеи на мосту возникают из-за несоблюдения большегрузами ограничения по тоннажу.

«Специалисты занимаются устранением этих проблем, но кардинально их решить в зимнее время года мы не можем технически и ждём для этого плюсовых температур. Пока в ежедневном режиме мы будем держать эту ситуацию на контроле», - добавил Михаил Ратнер.

И.о. главы города также поручил департаменту дорожной деятельности и благоустройства и МБУ «Томск САХ» особенно тщательно очищать мост от снега. Ратнер попросил дорожников не допустить того, чтобы скопления осадков стали ещё одной причиной заторов.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал, что автомобилисты застряли в большой пробке на Шегарском тракте рядом с Коммунальным мостов.

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