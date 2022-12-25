Родители из Томска возмущены горками на Новособорной площади

Фото: Скриншот из видео "Регион-70 Томск"/Елена Белоусова

В Томске зажжение главной ели города прошло в минувшие выходные, 17 декабря. На Новособорной состоялась праздничная программа, в которой участвовали десятки людей. Однако спустя неделю родители выразили свое недовольство, посетовав на отсутствие главной горки города на той же площади. Видео с комментариями от горожан появилось в паблике "Регион-70 Томск".

"Ну что, хорошая горка? Супер, а все нормальные горки закрыты. Вот такие горки у нас в городе Томск", - говорит автор видео.

На кадрах видно, что несколько детей катаются с кучи снега на ледянках, забираясь по валунам.

Также в паблике "Регион-70 Томск" позже появились комментарии других горожан, которые назвали причиной отсутствия горки - высокие требования к воде, которой заливают сооружение, и к технической стороне - освещению. Кроме того, как отметили в комментариях, горка должна быть только прямой без каких-либо "виражей".

"КП-Томск" запросила официальную информацию по факту отсутствия главной горки у мэрии города.

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