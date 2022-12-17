В Томске зажгли елку на Новособорной площади

Фото: Алёна Мищенко

В Томске на Новособорной площади включили новогоднюю елку. Также на площади заработала горка.

Фото: Алёна Мищенко

Для томичей устроили интерактивную развлекательную программу на главной сцене с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев.

Фото: Алёна Мищенко

Помимо этого, мастера фестиваля "Хрустальный Томск" продолжают трудиться над скульптурами. Тематикой зимнего фестиваля стали "Символы российской, русской культуры, нашего быта, исторического наследия". Уточняется, что мастера подготовят 10 фигур.

Фото: Алёна Мищенко

В 18.15 прошло торжественное зажжение городской ели и открытие главного ледового городка.

Фото: Алёна Мищенко

Напомним, в этом году на площади Новособорной установлена новая 24-метровая искусственная ель. Такой подарок горожанам к празднику сделала компания «Газпром трансгаз Томск».