В Томске 1 января на Новособорной площади пройдет новогодний забег

Форма одежды свободная. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

На Новособорной площади 1 января пройдет Новогодний забег. Участникам предстоит пробежать 2023 метра, мероприятие пройдет без перекрытия дорог.

«Бежим ради удовольствия, ради встречи с друзьями и веселого, активного начала нового года! Форма одежды любая, от купальника до шубы или новогоднего костюма, от кроссовок до валенок!», - говорится на официальном сайте мероприятия.

На мероприятии будет организована фотосессия, участников угостят горячими напитками.

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