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НовостиОбщество23 декабря 2022 2:34

Депутаты гордумы избрали новый порядок выборов мэра Томска

Его будут выбирать из числа кандидатов
Кирилл Колемасов
Состав конкурсной комиссии будет состоять из 14 человек.

Состав конкурсной комиссии будет состоять из 14 человек.

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Новый порядок выборов мэра определили депутаты Думы Томска. Избирать градоначальника теперь будут специальная комиссия из числа кандидатов.

Состав конкурсной комиссии будет состоять из 14 человек – семь депутатов гордумы по одному из думских фракций и председатель Думы Томска, а также семь от областной администрации, которых назначит губернатор Владимир Мазур.

Выдвинуться на пост мэра города может гражданин старше 21 года и работавший на государственных или муниципальных должностях в России.

Ранее мы рассказывали, что депутаты Законодательной думы отменили прямые выборы мэра на заседании в октябре.

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