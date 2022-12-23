Депутаты гордумы избрали новый порядок выборов мэра Томска

Состав конкурсной комиссии будет состоять из 14 человек. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Новый порядок выборов мэра определили депутаты Думы Томска. Избирать градоначальника теперь будут специальная комиссия из числа кандидатов.

Состав конкурсной комиссии будет состоять из 14 человек – семь депутатов гордумы по одному из думских фракций и председатель Думы Томска, а также семь от областной администрации, которых назначит губернатор Владимир Мазур.

Выдвинуться на пост мэра города может гражданин старше 21 года и работавший на государственных или муниципальных должностях в России.

Ранее мы рассказывали, что депутаты Законодательной думы отменили прямые выборы мэра на заседании в октябре.

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