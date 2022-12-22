Депутаты Думы Томска утвердили бюджет города на 2023 год

Бюджет принят с дефицитом в 891,1 млн рублей. Фото: Ксения Высотина

Городские депутаты утвердили бюджет Томска на 2023 и плановый 2024-2025 годы. Дополнительные средства пойдут на реализацию муниципальных программ, сообщила пресс-служба мэрии.

Согласно решению, доходы города составят 20,158 млрд рублей, расходы чуть больше – 21,050 млрд рублей. Бюджет принят с дефицитом в 891,1 млн рублей.

Было принято решение направить больше средств на ремонт ветхих сетей и выносных узлов, на это заложено 20 млн рублей. Увеличили расходы на ремонт дорог 2 – 3 категории и освещение – 10 и 5 млн соответственно. Деньги направят и на покупку спецтехники для вывоза мусора, на эти цели направят более 41 млн рублей.

На капитальный ремонт школы №38 направят дополнительно 32 млн рублей, на оснащение мебелью и оборудованием школы №5 и лицея №8 будет выделено еще 31 млн рублей. 56 млн пойдут на покупку техники для уборки города и 7,5 млн на приобретении спецтехники для Службы городских кладбищ.

В бюджет заложили 26,5 млн рублей на содержание и ремонт ливневой канализации и 8 млн на строительство ливневки на Бирюкова, 6.

13,5 млн рублей пойдут на установку детских площадок во дворах города, еще 5,5 млн на ремонт и содержание их в рамках непрограммных расходов.

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