Губернатор Томской области проведет прямую линию 25 декабря

Telegram-канал: Владимир Мазур.

Владимир Мазур ответит на вопросы томичей в прямом эфире в социальных сетях. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях. Трансляция пройдет 25 декабря в 17.00 на личной странице губернатора Вконтакте, в Telegram-канале, а также в официальном сообществе Томской области, .

Глава региона предложил задавать жителей задавать свои вопросы. Их можно оставить в комментариях под публикациями в Telegram и Вконтакте.

Ранее мы рассказывали, что первый прямой эфир Владимир Мазур провел в социальных сетях в начале августа. Еще одна трансляция прошла в сентябре.

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