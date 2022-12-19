«Завершаем год с хорошими показателями»: три главных заявления Мазура в интервью с «Комсомольской правдой»

Фото: Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур на пресс-конференции «Комсомольской правды» рассказал о достижениях региона в 2022 году. Глава региона выделил главные события уходящего года.

Более 40 тонн гуманитарной помощи

Мазур поделился с журналистами тем, что предприниматели, неравнодушные жители региона направили в помощь Донбассу более 40 тонн гуманитарной помощи.

«Томичи вместе со страной сплотились вокруг президента, армии и мирных людей, ради защиты которых глава государства объявил специальную военную операцию. Наши бойцы с честью несут службу в добровольческом батальоне «Тоян», сотни наших ребят мобилизованы или записались добровольцами», — сказал губернатор.

Он также добавил, что многие врачи из Томской области уехали на Донбасс, чтобы помочь землякам. Помимо этого, томские хирурги взяли шефство над Светлодарской и Первомайской больницами ЛНР — проводят сложнейшие многочасовые операции.

Выросло машиностроение, производство радиоэлектроники, IT-сектор и сельское хозяйство

Губернатор отметил, что западные санкции не обошли стороной Томскую область. Он обратил внимание на то, как уход брендов, колебание валютного рынка и нарушение цепочек поставок повлияло на региональную экономику. Однако, несмотря на это, в области выросло машиностроение, производство радиоэлектроники, IT-сектор, сельское хозяйство, пищевая промышленность.

«Пять томских университетов одержали победу в федеральном проекте «Приоритет-2030», а три на правительственный грант создают передовые инженерные школы», — добавил Мазур.

Он также напомнил о том, что Томская область заняла третье место в региональном рейтинге научно-технологического развития, пропустив вперед только Москву и Санкт-Петербург.

Досрочно завершена реконструкция трассы

В интервью Мазур также рассказал, с какими инфраструктурными итогами завершает год Томская область. Он напомнил о досрочном завершении реконструкции трассы, которая связывает областной центр с восточными районами.

«На средства федерального бюджета досрочно, на год раньше срока, мы завершили реконструкцию автомобильной дороги, которая связывает областной центр с восточными районами. Здесь у нас сосредоточены основные производства лесопромышленного комплекса. Строим единственный в мире опытно-демонстрационный энергокомплекс замкнутого топливного цикла по проекту "Прорыв"», - сказал глава региона.

Помимо вышеперечисленного, губернатор Томской области также рассказал журналистам «Комсомольской правды» о завершении строительства хирургического корпуса областного онкологического диспансера и о планах строительства 16 новых школ.