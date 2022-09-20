Прямой эфир избранного губернатора Томской области пройдет 20 сентября

Посмотреть трансляцию можно во "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Фото: Telegram-канал Владимира Мазура

Прямая трансляция избранного губернатора Томской области пройдет сегодня вечером, 20 сентября.

"Дорогие земляки! Напоминаю о вечернем прямом эфире в социальных сетях. На ваши вопросы отвечу в 19.00 во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", - пишет Владимир Мазур в своем Telegram-канале.

Эфир состоится сегодня, 20 сентября, в 19.00 по Томскому времени. Задать вопросы, на которые томичи хотят получить ответы, можно под анонсом "ВКонтакте" и "Одноклассниках", либо во время трансляции в чате.