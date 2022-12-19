Тела мужчины и женщины нашли после пожара в селе Бакчар Томской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

В селе Бакчар Томской области 58-летний мужчина и 49-летняя женщина погибли в минувшее воскресенье при пожаре, предположительно, они отравились угарным газом, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Уточняется, что пожар произошел в дневное время в двухквартирном жилом доме по улице Свердлова.

«Прокуратура Бакчарского района проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие по данному факту процессуального решения», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в воскресенье в Томске горела квартира в девятиэтажном доме в переулке Баранчуковском, в этом пожаре также погибли два человека.

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