Смертность при пожарах в Томской области выросла в 2022 году

Фото: Кирилл Колемасов / пресс-служба МЧС России по Томской области

В Томской области 56 человек погибли в пожарах с начала 2022 года, более 300 человек были спасены, сообщил в среду на пресс-конференции в обладминистрации начальник регионального управления МЧС Андрей Андреев.

Год назад МЧС сообщила о гибели 47 человек в 2021 году.

По данным МЧС, с начала года в регионе произошло более 2,5 тысяч пожаров. По словам Андреева, увеличение смертности в пожарах связано с большим количеством случаев гибели двух человек.

«В семи случаях фиксировалась гибель двух человек, в двух случаях погибли по три человека, и на одном пожаре погибли семь человек, включая пятерых детей», — сообщил Андреев. Напомним, в последнем случае речь идет о пожаре в Колбинке, который произошел летом.

По словам начальника регионального управления, в регионе также увеличилось количество пожаров по сравнению с прошлым годом. Чаще всего пожары происходят в частных жилых домах, где горят дворовые постройки и бани. Основные причины пожаров прежние: неисправность электропроводки и печного оборудования.

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