В Томске при пожаре в переулке Баранчуковском погибли два человека

В Томске в воскресенье произошел пожар в девятиэтажном жилом доме в переулке Баранчуковском, 31. Погибли два человека — мужчина и женщина, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

«Предварительная площадь пожара 15 кв.м. Погибло 2 человека, женщина и мужчина, личности устанавливаются», — говорится в сообщении. Позднее прокуратура сообщила, что погибли женщина 1954 года рождения и мужчина 1985 года рождения.

Добавляется, что сообщение о пожаре поступило в 16.51. Обстоятельства происшествия и предварительная причина пожара устанавливаются, видео с места происшествия опубликовали в томских пабликах.

Обновление от 18.50: по сообщению МЧС, пожар ликвидирован в 17.21 усилиями 7 единиц техники и 35 человек.

Фото: «Регион-70 Томск»

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