Комиссия городской Думы приняла новый порядок избрания мэра Томска

Фото: Ксения Высотина / пресс-служба Думы города Томска

На заседании Постоянной комиссии по регламенту и правовым вопросам городской Думы Томска депутаты обсудили новый порядок избрания мэра города. Прямая трансляция заседания прошла на сайте Думы.

За документ о порядке выборов проголосовали все депутаты, присутствовавшие на заседании. При этом до 19 декабря они могут внести свои предложения по проекту документа.

Согласно проекту положений «О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Мэра Города Томска», опубликованному на сайте Думы, конкурсная комиссия для голосования на Думе должна представить не менее двух кандидатов. В случае, если получена одна или ноль заявок, конкурс считается несостоявшимся.

В состав конкурсной комиссии войдут 14 человек: семь от городских депутатов — по одному от думских фракций и председатель Думы Города Томска, и семь от обладминистрации, их назначает губернатор Томской области.

Во время обсуждения на постоянной комиссии депутаты обсудили ряд положений документа, особенное внимание привлек муниципальный ценз: по проекту, у кандидата на должность мэра должен быть опыт работы на муниципальных должностях не менее 3 лет либо на руководящей должности не менее 5 лет. Депутаты заметили, что не все из них проходят этот ценз, а профильное образование иногда может дать лучшие компетенции, чем опыт работы.

Независимые депутаты также обратили внимание на то, что по проекту положений, им придется присоединиться к фракции, чтобы претендовать на место в конкурсной комиссии.

Голосование по проекту и обсуждение предложений депутатов пройдет на заключительном собрании Думы города Томска 22 декабря. Напомним, решение об отмене выборов мэра Томска было принято областной Думой в конце октября.

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