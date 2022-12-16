Власти в Томске назвали условие для внедрения социальных карт в общественном транспорте

Фото: Владислав Пирогов

Томские власти не могут внедрить использование социальных карт томича для оплаты проезда в общественном транспорте, так как для этого необходимо создать соответствующую инфраструктуру, сообщила в четверг в эфире в официальном аккаунте Томской области в соцсетях начальник департамента соцзащиты Марина Киняйкина.

Напомним, из-за судебной тяжбы между городскими властями и перевозчиков в 2023 году в Томске отменят льготный проезд в общественном транспорте по ЕСПБ. Вместо него льготным категориям населения начислят дополнительную ежемесячную выплату на проезд — 280 рублей в месяц.

«Транспортная карта используется во многих городах, но мы сегодня не можем реализовать этот вариант, потому что для этого нужно создать систему учета поездок. В каждом автобусе, трамвае, троллейбусе должна стоять определенная аппаратура, должно быть создано учреждение, которое будет учитывать эти поездки», — пояснила Киняйкина.

Начальник департамента добавила, что у властей нет возможности быстро внедрить такую систему, поэтому возник вариант с начислением социальных выплат, который не столь сложен в реализации.

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