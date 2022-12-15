С 2023 года в Томской области приостановят ЕСПБ

Фото: Ксения Высотина

Единый социальный проездной билет заменят на ежемесячную выплату. Ее размер будет составлять 280 рублей, сообщила начальник регионального департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина.

"В течение года длился судебный процесс с одним из перевозчиков, который решил оспорить механизм предоставления субсидий перевозчикам за проезд граждан по ЕСПБ. Суд требования перевозчика удовлетворил, соответственно, у администрации региона возникла необходимость это решение суда исполнить", - сказала Киняйкина.

По словам начальника департамента, действующий механизм признан необоснованным. Уточняется, что есть требование федерального законодательства, по которому решение суда не может быть исполнено введением аналогичного механизма.

"Нам необходим принципиально новый механизм поддержки граждан при их проезде", - добавила Киняйкина.

Таким образом, с 1 января 2023 года в Томской области приостанавливается ЕСПБ. Отмечается, что льготникам будет выплачиваться по 280 рублей в месяц. Это сумма равно стоимости единого социального проездного бюджета, который ранее приобретался на почте. Перевозчикам ранее перечислялись в качестве компенсации за каждый проданный ЕСПБ дополнительно 370 рублей. Киняйкина добавила, что права выбора у льготников не будет, так как есть решение суда.