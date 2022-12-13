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НовостиОбщество13 декабря 2022 11:02

Для студентов Томска кемеровский автовокзал открыл новый экспресс-рейс

Автобусы в Томск начнут ходить по новому расписанию с 18 декабря
Кирилл Гостев
Для студентов Томска кемеровский автовокзал открыл новый экспресс-рейс

Для студентов Томска кемеровский автовокзал открыл новый экспресс-рейс

Фото: Алёна ГОЛЕВА

В городе Кемерово открыт новый межрегиональный маршрут «Кемерово-Томск» без заезда в город Юрга, сообщает пресс-служба кемеровского автовокзала. В Кемерово рассчитывают, что маршрут будет пользоваться спросом среди кузбасских студентов, обучающихся в учебных заведениях Томска.

Первый рейс по данному маршруту отправится 18 декабря.

«Маршрут будет выполняться по воскресным дням со временем отправления от Кемеровского автовокзала в 16.40 (без заезда в город Юрга)», — говорится в сообщении пресс-службы.

На сайте «Автовокзалы Кузбасса» уже можно купить билеты на экспресс-рейс Кемерово—Томск на 18 декабря, стоимость билета составляет 581 рубль.

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