Пять внутриутробных переливаний крови спасли жизнь младенцу в Томске

Специалисты Томского областного перинатального центра подарили счастье семье из Магадана. Из-за резус-конфликта между матерью и плодом женщина из восточного региона долго не могла родить второго ребенка: ранее попытка закончилась смертью малыша.

«Ребенка не удалось спасти, он погиб на десятые сутки. Поэтому, когда наступила новая беременность, мы не стали рисковать и сразу же начали искать места, где нам смогут помочь», — рассказала мама Галина.

35-летней женщине посоветовали поехать в Томск, что она незамедлительно сделала после телемедицинской консультации у врачей Перинатального центра Томской области. Для медиков было очевидно, что пациентка из Магадана приехала с запущенной ситуацией, потому что ее антитела влияли на плод очень агрессивно и не позволяли малышке развиваться как надо. Тем не менее врачи отделения патологии беременности стали бороться за жизнь младенца. Им потребовалось выполнить пять переливаний крови крохе, находившейся в утробе матери, и лечение дало эффект.

«После третьей операции малышка стала развиваться, как нормальный ребенок», — рассказала заместитель главного врача по медицинской части Алла Карманова.

Девочка родилась 3 апреля, ее назвали Кира. Сейчас она с мамой еще в больнице, но ее состояния опасения не вызывает: кушает сама и хорошо набирает вес.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Томской области, внутриутробное переливание крови впервые было проведено в областном перинатальном центре в 2012 году. Сейчас на счету коллектива уже 84 операции.