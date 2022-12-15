Томичи начали возлагать цветы в память о погибших врачах у входа в перинатальный центр

Возложение цветов в ДТП врачами Томского перинатального центра пройдет в 13 часов в четверг. Фото: Ксения Высотина

Томичи отдают дань памяти погибшим в аварии 14 декабря сотрудникам Томского перинатального центра, передает корреспондент «КП-Томск» с места событий.

Церемония возложения цветов официально начнется в 13.00, но по словам корреспондента, люди активно подходят и возлагают цветы на импровизированном постаменте около входа, где разместили портреты погибших.

Напомним, в ДТП с большегрузом в среду погибли врачи с большим стажем Алла Карманова и Юрий Бочков, медсестра Наталья Иванова и водитель скорой Михаил Криницын. Водитель грузовика выжил, с учетом отягчающих обстоятельств ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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