«Виним себя, что долго соображали»: свидетельница жуткого ДТП под Томском пыталась вытащить людей из огненной ловушки

Фото: Мария Ленц / пресс-служба прокуратуры Томской области

В среду в Томском районе произошло жуткое ДТП со скорой, в котором погибла бригада медиков перинатального центра. Свидетельница аварии Светлана рассказала в паблике «Регион-70 Томск», как вместе с мужем пыталась помочь участникам аварии.

«АиФ-Томск» пишет, что женщина ехала прямо за большегрузом и видела, как автомобиль на перекрестке съехал с дороги. Томичка остановилась, увидев рядом с ним машину скорой помощи, и позвонила в службу 112. Ее муж в это время спешил к месту аварии с аптечкой.

«С огнетушителем хотел мужчина подбежать, там было бесполезно. Двери зажаты и все горело», — рассказала Светлана.

По словам свидетельницы, она и ее муж до утра находились в состоянии шока от случившегося.

««Уже и себя виним даже, что долго соображали, долго останавливалась я. Может, если сразу бы догнала этот КАМАЗ и сообразила, что там под ним другая машина, до возгорания открыли бы двери», — сокрушалась томичка.

Напомним, в ДТП с участием скорой и грузовика в среду погибли четыре человека. В отношении водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело, предположительно, у него не было прав.

Читайте также: В Томске 16 декабря объявлен днем траура

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.