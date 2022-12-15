На новогодней елке на Новособорной площади Томска зажгут освещение 17 декабря

Фото: Мэрия Томска/Наталья Качановская

До Нового года осталось 16 дней. Главная праздничная елка на Новособорной площади Томска откроется в субботу, 17 декабря. Игровые площадки заработают в 17.00. Информацию об этом сообщила мэрия.

"В 17.30 гостей ждет интерактивная развлекательная программа на главной сцене с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. В 18.15 произойдет торжественное зажжение городской ели и открытие главного ледового городка", - говорится в сообщении.

Напомним, в этом году на площади установлена новая ель, ее рост достигает 24 метра. На площади также установят светодиодные фигуры и ледовый городок, в который войдут большая и малая горки, а также лабиринт.

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