«Будет нежной и вкусной»: томский повар Журавлева назвала секретный способ в приготовлении сельди под шубой

Фото: Пыхалова Юлия

До Нового года осталось 18 дней. «Комсомолка» в Томске запустила серию подготовительных материалов, в которых мы рассказываем рецепты на праздничный стол и их необычные интерпретации. В этот раз журналист «КП-Томск» поговорил с поваром Олесей Журавлевой и узнал, какие ингредиенты она добавляет в классический рецепт селедки под шубой.

«Я не люблю всю эту историю с оливье и мандаринами – это прошлый век, если ничего не изменять. Я решила, что больше никогда не буду брать обычные блюда из прошлого, я буду их модернизировать и улучшать. Один из моих любимейших рецептов на Новый год – это селедка под шубой, она будет нежной и вкусной», - рассказала повар Журавлева.

Для салата понадобится: филе охлажденной селедки – 300 грамм, картофель – 4-5 штук, свекла – 4 средних, лук – 1 штука, яйца – 4 штуки, яблоко – 3 штуки (должно быть обязательно сладким), редька – 1 штука, базилик и домашний майонез для заправки.

Фото: Прохоров Иван

Девушка отмечает, что особенность ее рецепта в том, что все продукты она варит без соли, а яблоко и редька становятся вкусной заменой для моркови. Насыщенность вкуса добавляет также базилик и майонез, приготовленный своими руками.

Для «КП-Томск» Олеся Журавлева назвала свой рецепта майонеза: один желток яйца, горчица – 3 чайные ложки, подсолнечное масло – 2/3 стакана, немного соли и сахарозаменитель (0,5 грамма, либо половину чайной ложки сахара) – все взбить блендером и остудить. Спустя час домашний майонез можно использовать для заправки салата.

Повар раскрывает еще один секрет для блюда – чтобы подача выглядела эффектно, лучше заранее купить формы и накладывать слои салата именно в них. С помощью такой хитрости у каждого гостя в тарелке будет небольшая порция и не нужно будет накладывать самостоятельно, марая скатерть свеклой.

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