В Томске погибший в аварии врач Карманова спасла жизнь нерожденного ребенка 5 лет назад

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В томской трагедии на трассе Томск-Мариинск 14 декабря погибло четыре человека, все пассажиры кареты скорой помощи. Одной из погибших в аварии была врач Алла Карманова, которая пять лет назад спасла жизнь ребенку и матери Маргарите. Журналист "АиФ-Томск" поговорил с томичкой, которая была пациенткой врача.

«Как раз в день выписки был обход Аллы Владимировны со студентами. Посмотрев карту мою и анализы, она сказала что никуда не выписываемся и наблюдаемся, так как скорее всего у меня начинается преэклампсия [тяжелое состояние, одно из важнейших причин смертности у беременных – прим.ред.] На следующий день она пришла и сказала, что диагноз подтвердили и теперь - каждый день нам идет в копилку», - рассказала Маргарита "АиФ-Томск".

Когда в 2017 году Маргарита наблюдалась в Областном перинатальном центре, находясь на сохранении беременности, то Алла Карманова следила ежедневно за ее самочувствием. Врач проверяла каждый анализ и старалась максимально допустимо продлить срок беременности.

«Если бы не она, то меня выписали бы и была вероятность, что преэклампсия вне больницы превратилась бы в эклампсию [артериальное давление достигает высокого уровня, что является угрозой жизни матери и ребенку, - прим.ред.] После родов, пока мы месяц лежали в ОПЦ она меня наблюдала, поддерживала в той на тот момент тяжёлой ситуации. Не забуду никогда, врач от Бога», - поделилась Маргарита.

Девушка также отметила, что Алла Карманова - врач с большой буквы, на которого стоит равняться.

Редакция «КП-Томск» выражает соболезнования коллективу и близким.

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