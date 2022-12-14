«Там постоянно аварии»: томич рассказал об опасном отрезке дороги, где разбилась скорая помощь и КАМАЗ

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Житель Томска Алексей рассказал об опасном отрезке дороги, где сегодня, 14 декабря, произошло ДТП с участием скорой помощи и КАМАЗа. Мужчина поделился с журналистом, что сам ни раз чуть не попадал в аварию на этом участке.

«Я там периодически езжу, и пару раз точно так же машины передо мной выскакивали, ибо по какой-то причине часть водителей, следующих со стороны Мариинска, не считают нужным уступать дорогу», - сказал Алексей.

Автомобилист отметил, что старается сбрасывать скорость на данном перекрестке, чтобы успеть затормозить.

Напомним, что около 14:14 часов, на 46 км автодороги Томск - Мариинск произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ с автомобилем скорой помощи, после которого оба транспортных средства загорелись. В ДТП погибла бригада скорой в полном составе.

Читайте также: Появилось видео момента смертельного ДТП на трассе Томск-Мариинск

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.