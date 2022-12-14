Появилось видео момента смертельного ДТП на трассе Томск-Мариинск

В социальных сетях появилось видео момента столкновения скорой помощи и КАМАЗа на трассе Томск-Мариинск. Ролик выложили в telegram-канале "Регион-70".

Напомним, что в аварии погибли сотрудники областного перинатального центра. В карете скорой помощи скончались 4 человека.

Ранее сообщалось, что около 14:14 часов, на 46 км автодороги Томск - Мариинск произошло столкновение грузового автомобиля КамАЗ с автомобилем скорой помощи, после которого оба транспортных средства загорелись.

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