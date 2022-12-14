Появилось видео тушения пожара на "Томской" птицефабрике

В Томском районе в деревне Малиновка пожарные борются с огнем практически сутки. Горит "Томская" птицефабрика компании "Сибагро". На данный момент неизвестно, сколько на месте работает спасателей.

Напомним, что сообщение о возгорании в ГУ МЧС поступило в 16:42 13 декабря. Локализовать пожар удалось в 17:33. По информации спасателей, площадь пожара 200 кв. м.

Уже известно, что при тушении птицефабрики погиб 35-летний пожарный. Спасателя придавило плитой.

"КП-Томск" продолжает следить за подробностями.