Врач из Томска назвал разницу между симптомами гриппа и ОРВИ

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Журналисты "АиФ-Томск" поговорили с томским врачом-инфекционистом Андреем Поздняковым и выяснили, в чем главное отличие между симптомами гриппа и ОРВИ. Специалист назвал нюансы, которые скажут о наличии в организме не простой простуды.

Основное отличие гриппа - это его стремительное течение. Как отмечает врач Поздняков, то у заболевания характерной чертой является резкий скачок температуры до 39,5. От момента заражения до полного недомогания при ОРВИ может пройти достаточно длительный период времени, в то время как грипп "косит" пациента очень быстро.

Кроме того, у заразившегося будет ощутима интоксикация организма: боль в мышцах, головная боль, ломота в теле, боль в области глаз, потливость, а также озноб. Позже при заражении гриппом пациент страдает кашлем и насморком.

Не стоит забывать и про другие симптомы, которые также будут говорить о наличии гриппа у человека. Например, кашель переходит в болезненную стадию и может перерасти в трахеит, бронхит и пневмонию.

Напомним, ранее сообщали, какие есть способы защитить себя от заражения ОРВИ и гриппом.

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