Власти Томска отреагировали на вандализм на детской площадке у ДНТ «Авангард» установкой видеокамер. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На детской площадке у Дома народного творчества «Авангард» в Октябрьском районе Томска появились видеокамеры, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

Камеры встроены в систему «Безопасный город». Благодаря камерам муниципальные власти смогут оперативно передавать в полицию данные о случаях вандализма и привлекать нарушителей к ответственности.

Напомним, сквер возле «Авангарда» благоустроили в 2020 году. О возможной установке камер на детской площадке заговорили после жалоб жителей на порчу игровых элементов и скамеек неизвестными. В администрации отметили, что надписи на площадке уберут с наступлением теплого времени года.

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