Вандалы ломают игровые элементы и портят скамейки на площадке в районе ДНТ «Авангард» в Томске

Вандалы ломают игровые элементы и портят скамейки на площадке в районе ДНТ «Авангард». Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Томичи пожаловались в редакцию «КП-Томск» на плохое содержание сквера, который находится в районе ДНТ «Авангард».

Горожане рассказали, что площадка, предназначенная для детей помладше, вся изрисована. Надписи никто не убирает. Также исписан информационный стенд, который установлен сбоку от площадки. Томичи возмущаются, что не так давно вышел из строя батут, на его месте сейчас просто дыра, которую могут не заметить дети во время игры.

Вандалы ломают игровые элементы и портят скамейки на площадке в районе ДНТ «Авангард». Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

«В темное время суток здесь недостаточно освещения, на лавочках часто собираются пьяные компании, и пока полиция доедет, они успевают сбежать. Скамейки часто ломают», — жалуются местные жители.

Как сообщили «КП-Томск» в пресс-службе мэрии, сквер находится на содержании городского департамента дорожной деятельности и благоустройства. Подрядчиком по содержанию является ООО "Зеленстрой".

Вандалы ломают игровые элементы и портят скамейки на площадке в районе ДНТ «Авангард». Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В 2020 году сквер благоустроили - сделали тротуары, установили новые скамейки, батуты, построили скейт-парк. Однако вандалы постоянно портят лавочки и другие элементы. Томичи по каждому случаю обращаются в администрацию и выкладывают фотографии в социальных сетях.

«Специалисты администрации фиксируют каждый случай повреждения малых архитектурных форм, резиновой плитки и иных элементов, а также появление вандальных надписей. Информация передается в правоохранительные органы для принятия мер реагирования», — говорится в ответе на запрос.

Вандалы ломают игровые элементы и портят скамейки на площадке в районе ДНТ «Авангард». Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

При этом отмечается, что восстановление элементов, поврежденных вандалами, не входит в гарантийные обязательства, поэтому ремонт поврежденных элементов в результате противоправных действий возможен при условии соответствующего финансирования на эти цели или за счет внебюджетных источников. В этом году администрация Октябрьского района привлекла для ремонта резиновой плитки социального партнера из томского представительства компании «КСИЛ». Также на площадку завезли дополнительный песок. Администрация района прорабатывает вопрос привлечения социальных партнеров по ремонту отдельных элементов детской площадки.

Вандалы ломают игровые элементы и портят скамейки на площадке в районе ДНТ «Авангард». Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Что касается дополнительного освещения, то в текущем году установка дополнительных фонарей не запланирована.