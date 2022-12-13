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НовостиОбщество13 декабря 2022 11:35

В Томске возле Горсада установили ящик для писем Деду Морозу

Ящик находится по адресу улица Герцена,6/3
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Веленгурин Владимир

Фото: Веленгурин Владимир

В Томске возле Городского сада заработала почта, куда горожане могут опускать свои письма для Деда Мороза. Ящик будет стоят до 25 декабря 2022 года.

Отметим, что посланием Морозу может стать не обязательно пожелание о подарках, но и поздравительная открытка, планы на предстоящий 2023 год или любое другое доброжелательное письмо.

Напомним, в Томск приезжал Дед Мороз со своей свитой, на станции Томск-I собралось большое количество желающих поздороваться с ним и послушать выступления приглашенных гостей.

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