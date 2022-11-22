Сотни людей пришли посмотреть на поезд Деда Мороза в Томске

Жители Томска толпились и хотели поближе посмотреть на Деда Мороза Фото: Алёна ГОЛЕВА

Поезд Деда Мороза начал свой путь из Великого Устюга 22 октября и ко вторнику, 22 ноября, он прибыл на станцию Томск-I. Корреспондент «КП-Томск» побывал на месте событий.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Журналист передает, что на привокзальной площади, где жители Томска ждали приезда поезда Деда Мороза и его команды, собрались сотни людей. Большинство из пришедших были с детьми, кто-то даже взял с собой домашних животных.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Поезд можно было видеть в 14.20, после приезда из вагона вышел главный символ Нового года, Снегурочка и творческая команда - аниматоры в костюмах зайцев, собак и других персонажей.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Поздравления, общие загадывания желаний, песни и развлечения - все это происходило на привокзальной площади Томска-I.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

После приветственной программы гости события, у которых был заранее куплен билет, отправились в Резиденцию Деда Мороза на внутреннюю программу. Для всех остальных была возможность зайти в 4, 5 и 6 вагоны и вагон-ресторан, чтобы увидеть атмосферу приближающегося торжества.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Как отмечает журналист «КП-Томск», даже в прохладную погоду -8 многие жители Томска не расходились после того, как Дед Мороз с командой зашел внутрь вагона. Кто-то нашел себе занятия по душе - фотографии рядом с вагонами, аниматорами или наслаждение песнями в живом исполнении.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Фото: Алёна ГОЛЕВА