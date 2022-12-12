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НовостиОбщество12 декабря 2022 4:38

Жители Томска активно продают автографы футболистов сборной России

Майка с росписью спортсменов стоит 3 тысячи рублей
Ксения Высотина
Фото: Авито

Фото: Авито

Жители Томска массово продают автографы звезд сборной России по футболу. Горожане выставляют на доску объявлений карточки и футболки с росписью спортсменов.

Напомним, что в начале декабря звезды российского футбола Андрей Аршавин, Евгений Алдонин, Игорь Семшов, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников и Елена Терехова провели мастер-классы для учеников томских спортивных школ в манеже «Восход».

После того, как спортсмены уехали из Томска, горожане начали продавать заветные автографы на Авито. За роспись Андрея Аршавина на карточке томичи просят 1 500 рублей, а вот за майку, где свой автограф оставил Семшов, Сенников и Пименова - 3 тысячи рублей.

Фото: Авито

Фото: Авито

Стоит отметить, что на сайте объявлений есть и бюджетный вариант. Одна из томичек выставила на продажу автографы всех звезд футбола всего лишь за 500 рублей.

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