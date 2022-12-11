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НовостиОбщество11 декабря 2022 11:30

Пропавшая в Томске 13-летняя девочка найдена живой

О нахождении девочки сообщил отряд «ЛизаАлерт»
Кирилл Гостев
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Томске

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Томске

Девочка, пропавшая в Томске в выходные, найдена живой, сообщил вечером в воскресенье Telegram-канал отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, школьница ушла из дома в субботу и не вернулась, на следующий день был объявлен поиск.

«Пропавшая найдена, жива! Благодарим за распространение информации по поиску!» — говорится в сообщении.

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