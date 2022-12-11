В Томске пропала 13-летняя школьница

Фото: Telegram-канал поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Томске

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» в Томске разыскивают Алину Еремину, 2009 года рождения, сообщает Telegram-канал отряда.

«Томск, внимание! Помогите найти подростка! Пропала Еремина Алина, 13 лет (2009 г.р.). С 10 декабря 2022 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Рост девочки 160 см, нормального телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Была одета в черный длинный пуховик с капюшоном, черные брюки, синие замшевые ботинки и черную вязаную шапку.

О местонахождении пропавшей просят сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.

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