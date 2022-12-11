Томским властям нужно 400 млн рублей на замену ЕСПБ денежными выплатами

Фото: Анна Ковалёва

Власти Томской с 1 января временно изменят порядок предоставления льготы за проезд в общественном транспорте, сообщила пресс-служба обладминистрации со ссылкой на губернатора Владимира Мазура.

Вместо компенсации перевозчикам разницы стоимости проезда и единого социального проездного билета (ЕСПБ) льготные категории граждан будут получать деньги напрямую. По подсчетам властей, льготу ежемесячно будут получать 155 тысяч человек, бюджету региона она обойдется в 400 миллионов рублей.

«Нужно восстановить справедливость и предоставлять средства не транспортным компаниям, как делалось раньше, а напрямую людям, которые действительно нуждаются в поддержке», — заявил Владимир Мазур.

Льгота на проезд в общественном транспорте распространяется на пенсионеров, почетных доноров, ветеранов труда, ликвидаторов Чернобыльской аварии и некоторые другие категории.

Среди главных причин отмены ЕСПБ называют малый процент льготников, которые пользуются услугой, а также спор с перевозчиками по поводу метода расчета субсидий.

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