В Томске с 1 января 2023 года социальные проездные заменят денежными выплатами

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В Томске для пенсионеров действует ЕСПБ - единый социальный проездной билет. С 1 января 2023 года в администрации Томской области рассматривают вариант его временной отмены и переход на денежные выплаты для пенсионеров.

«Также причиной обсуждения временной отмены ЕСПБ стал суд с перевозчиками, которые сообщали о недостаточном возмещении средств за проезд льготных пассажиров», - сообщили в администрации Томской области.

Власти Томска предложили отменить единый социальный проездной по причине того, что услугой пользуется малый процент томичей - всего 5% льготников.

Отмечается, что многие жители Томской области не могут воспользоваться данной возможностью. Например, для жителей Спичфабрики нет возможности для данного проезда, так как в микрорайон заезжают только частные маршрутные средства.

Вместо упраздненного ЕСПБ с 1 января 2023 года предложено выдавать льготникам денежные выплаты.

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