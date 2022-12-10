В Томской области второй человек за неделю погиб под колесами трактора

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

В Тегульдетском районе Томской области 46-летний местный житель погиб под колесами трактора, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Трагедия произошла в субботу днем, в 15 км от поселка Белый Яр.

«По предварительным данным, погибший являлся работником организации, занимающейся лесозаготовкой. Мужчину придавило трактором, в результате чего он получил несовместимые с жизнью телесные повреждения», — сообщили в прокуратуре.

На месте происшествия работает районный прокурор Юрий Бессмертных. Сообщается, что по итогам расследования будет принято процессуальное решение. также в организации организована проверка исполнения законодательства по охране труда.

Ранее на этой неделе схожий случай произошел в Александровском районе Томской области, где житель ХМАО погиб под волокушей трактора.

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