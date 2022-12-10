В Томской области задержали водителя бензовоза с поддельными документами

Фото: Томская полиция/Шпаковский Александр

В Первомайском районе Томской области сотрудники ДПС задержали водителя бензовоза, который осуществлял перевоз опасного вещества с поддельными документами. В отношении него завели уголовное дело.

"Управлявший транспортным средством 57-летний водитель предъявил сотрудникам полиции свидетельство о разрешении перевозки опасных грузов. Полицейские усомнились в подлинности представленного документа и изъяли его вместе с грузовым автомобилем", - говорится в сообщении.

В ходе экспертизы специалисты установили, что у жителя Томской области при себе были поддельные документы. Уточняется, что в отношении 57-летнего водителя завели уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

Кроме того, сотрудники полиции изъяли транспортное средство и поместили его на специализированную стоянку.

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