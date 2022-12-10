В Томске экс-начальника УФСИН будут судить по трем уголовным делам

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Томске завершилось расследование дела бывшего первого заместителя начальника регионального УФСИН. В отношении него завели три уголовных дела, наложили имущественный арест.

"с января 2020 года по июнь 2021 года, достоверно зная о функционировании в ФКУ ИУ-4 УФСИН России по Томской области цехов по производству сувенирной продукции и металлообработке, на которых были задействованы осужденные, из корыстной заинтересованности бездействовал <...>в результате чего на территорию исправительной колонии провозилось и хранилось сырье для производства различных изделий в указанных цехах, <...> вывозилась готовая продукция", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за осуществление на территории колонии незаконных действий осужденный получал путем вымогательства от двух осужденных взятку денежными средствами и другими предметами. Таким образом осужденный получил около двух миллионов рублей.

Экс-начальник УФСИН признал себя виновным в предъявленных обвинениях, на его имущество наложен арест общей суммой 2,5 миллиона рублей.

В отношении мужчины завели три уголовных дела: ч.1 ст.285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", п.п. «б», «в» ч.5 ст.290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие путем вымогательства в крупном размере" и ч.6 ст.290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие путем вымогательства в особо крупном размере".

Напомним, в конце 2021 года стало известно, что в Томске задержали первого заместителя начальника УФСИН по Томской области. Его подозревали в получении взятки не менее, чем в 1,5 миллиона рублей. На момент расследования мужчину поместили под стражу.

Читайте также: Самая большая взятка в 2022 году в Томской области составила 8 млн рублей