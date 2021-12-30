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Общество30 декабря 2021 7:32

В Томске задержали экс-начальника УФСИН за подозрение в получении крупной взятки

Он обвиняется в получении не менее 1.5 миллиона рублей
Ксения Высотина
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На данный момент суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего первого заместителя начальника регионального УФСИН обвиняют в получении крупной взятки. Он уже заключен под стражу, сообщает пресс-служба СК РФ по Томской области.

«Следственными органами на основании материалов УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя начальника УФСИН, подозреваемого в совершении преступления (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)», - говорится в сообщении.

В следственном комитете рассказали, что подозреваемый путем вымогательства получил лично от осужденного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-4 взятку в особо крупном размере. Она составила не менее 1,5 миллиона рублей за общее покровительство осужденным.

Отмечается, что на данный момент суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Также уже проводятся следственные действия и продолжается расследование уголовного дела.