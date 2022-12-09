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НовостиОбщество9 декабря 2022 7:34

Самая большая взятка в 2022 году в Томской области составила 8 млн рублей

Всего случаев коррупции за год было зафиксировано 200 раз
Ксения Высотина
9 декабря является международным днем борьбы с коррупцией.

9 декабря является международным днем борьбы с коррупцией.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За 2022 год в Томской области было зафиксировано 200 коррупционных случаев. Самая большая взятка составила 8 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в 2021 году самая крупная взятка была зафиксирована в деле бизнесмена Владислава Левчугова и главы отдела томского Следственного управления Следственного комитета Сергея Арефьева, ее размер составил 42 млн рублей.

Также напомним, что 1 декабря СК по Томской области сообщил об уголовном деле в отношении 51-летней жительницы Томска, которую обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу через посредника. Томичка несколько раз безуспешно пыталась сдать практический экзамен в ГИБДД.

Отметим, что именно 9 декабря является международным днем борьбы с коррупцией.

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