Самая большая взятка в 2022 году в Томской области составила 8 млн рублей

9 декабря является международным днем борьбы с коррупцией. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За 2022 год в Томской области было зафиксировано 200 коррупционных случаев. Самая большая взятка составила 8 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, в 2021 году самая крупная взятка была зафиксирована в деле бизнесмена Владислава Левчугова и главы отдела томского Следственного управления Следственного комитета Сергея Арефьева, ее размер составил 42 млн рублей.

Также напомним, что 1 декабря СК по Томской области сообщил об уголовном деле в отношении 51-летней жительницы Томска, которую обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу через посредника. Томичка несколько раз безуспешно пыталась сдать практический экзамен в ГИБДД.

Отметим, что именно 9 декабря является международным днем борьбы с коррупцией.

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