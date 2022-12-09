Следственный комитет подключили к поискам пропавшей 15-летней томички

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Томской области

В Томске следственный комитет ищет пропавшую без вести Анастасию Мячину, 2007 года рождения. Информация о пропаже школьницы и ориентировка на нее опубликованы пресс-службой СУ СК России по Томской области.

Напомним, девушка ушла из дома в Октябрьском районе Томска 6 ноября 2022 года, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Не исключено, что она находится за пределами Томской области.

«На вид 15-17 лет, рост 155 см, среднего телосложения, волосы длинные черные, глаза карие, нос прямой, средней длины, губы пухлые, лицо овальное, лоб высокий. Была одета: длинный черный пуховик, шапка вязаная черного цвета, серые джинсы, черные кроссовки», — сообщили в пресс-службе СК.

Информацию о местонахождении пропавшей просят сообщить в региональное следственное управление по адресу проспект Кирова, 51, или по телефонам 8-913-811-49-30, 8-913-850-37-14, либо 02.

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