Томская полиция ищет 15-летнюю девушку

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске месяц назад пропала 15-летняя девушка. Анастасия Мячина ушла из дома 6 ноября, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району г. Томка поступило сообщение о том, что 06 ноября 2022 года в вечернее время ушла из дома по улице Сергея Лазо и до настоящего времени не вернулась несовершеннолетняя Мячина Анастасия Константиновна, 12.08.2007 года рождения", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили приметы пропавшей: на вид 16 лет, рост 155 см., волосы длинные черные, глаза карие. Была одета: шапка черная вязанная, пуховик длинный черный, серые джинсы, черные кроссовки.

По информации, которую получили полицейские, девушка уехала в Кемеровскую область.

Если вам известно местонахождение несовершеннолетней, просьба позвонить: 02 (с сотового 102) или в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска по телефонам: 8-952-882-28-80, 795-013, 271-222