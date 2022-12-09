Молодой житель Томска украл два аккумулятора из чужого «Камаза»

В Томске 19-летний местный житель украл два аккумулятора из чужого «Камаза». Полиция задержала подозреваемого, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска обследовали места возможного сбыта. В одном из пунктов приема металла областного центра полицейские изъяли похищенное имущество, изучили записи с камер видеонаблюдения, после чего задержали ранее неоднократно судимого 19-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что при помощи лома томич повредил металлический корпус и похитил из грузового автомобиля «Камаз» два аккумулятора, стоимостью более 22 тысяч рублей. После чего молодой человек попросил своего знакомого перевести украденное в пункт приема металла.

Уточняется, что следователи возбудили уголовное дело. Молодого человека привлекут по статье 14.15 КоАП РФ и назначат административный штраф 30 тысяч рублей.