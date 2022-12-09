В Томске заработает новая схема движения по Коммунальному мосту

Фото: Алёна Мищенко / Алексей Булатов

Северную половину Коммунального моста в Томске в ближайшую субботу, 10 декабря, откроют для движения автотранспорта во время переключения полос движения.

Напомним, капитальный ремонт Коммунального моста начался в мае этого года. Сейчас завершены основные работы на северной половине моста (правой при выезде из города), ее готовят к открытию 10 декабря.

Напомним, по словам начальника департамента капитального строительства томской администрации Александра Суходолова, переключение движения должно было пройти 6 декабря, но процедуру перенесли на выходной день, чтобы снизить нагрузку на капитальное сооружение.

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