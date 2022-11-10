Коммунальный мост в Томске планируют полностью открыть к осени 2023 года Фото: Ксения Высотина

Движение по обеим сторонам Коммунального моста в Томске планируется полностью открыть к осени 2023 года. Такую задачу перед подрядчиком "РСТ Мост" (экс-"ПИК") поставили в мэрии города, сообщил в среду журналистам и. о. мэра Михаил Ратнер.

Напомним, ремонт Коммунального моста начался в мае этого года. По условиям контракта работы должны быть завершены к концу 2023-го, однако движение транспорта хотят открыть раньше, когда будет заменено дорожное полотно на южной стороне моста (встречной полосе при выезде из города).

По словам Ратнера, в мэрии обсуждали возможность временного открытия движения по обеим половинам моста после того, как ремонт северной половины завершится.

"Мы обсудили это с экспертами, по их мнению это делать нецелесообразно и невозможно. Запланированные работы говорят о том, что в декабре у нас будет открыто движение по правой стороне и будет закрыто движение по левой стороне", — рассказал Ратнер на встрече с журналистами.

На настоящее время капитальный ремонт Коммунального моста выполнен примерно на 40%. Бетонирование бетонной плиты на северной половине моста завершили в октябре, до следующего года перекрывать движение на капитальном сооружении в целях ремонта не планируется.

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