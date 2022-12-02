Северную часть Коммунального моста в Томске откроют для движения 10 декабря

Фото: Алёна Мищенко / Николай Оберемченко

Переключение движения на Коммунальном мосту в Томске на отремонтированную северную половину планируется на субботу, 10 декабря, рассказал начальник департамента капитального строительства томской администрации Александр Суходолов.

Капитальный ремонт моста продолжается с мая, к настоящему моменту подходят к завершению работы на его северной половине (правая сторона при выезде из города). По словам Суходолова, по графику ее должны были открыть 6 декабря, но дату перенесли с буднего дня на выходной.

«В выходной день на мосту транспортный трафик значительно ниже, чем в будние дни. Это даст возможность своевременно нивелировать все нюансы, которые могут возникнуть при переключении движения», — пояснил начальник департамента.

Подрядчик в лице ООО «РСТ Мост» завершает работы на объекте и начнет монтаж дорожных знаков, предупреждающих водителей о переключении движения, на следующей неделе.

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