«В маршрутках ничего не меняется годами»: томичи недовольны возможным повышением цен на общественный транспорт

Фото: Владислав Пирогов / Аца Коштэ

Жители Томска в соцсетях выразили возмущение обсуждением возможного повышения тарифа на проезд в общественном транспорте с 24 до 28 рублей в 2023 году, сообщает «МК в Томске».

Власти города в пятницу сообщили, что перевозчики просят поднять плату за проезд в общественном транспорте до 28 рублей (до 35 рублей по вечернему тарифу). По словам представителей отрасли, рост тарифов необходим из-за выросших цен на горюче-смазочные материалы и запчасти, и во многих других городах уже подняли цены.

«Я давно пенсионер, езжу по льготному тарифу, но моего отношения к ситуации это не меняет. Да, запчасти сильно поднялись в цене, но в маршрутках Томска ничего не меняется годами. Даже я вижу грязь в салонах, хамство водителей, а что говорить про женщин, которые все это воспринимают острее?» — считает 63-летний Василий.

«А пассажиры просят повышения зарплаты и качества работы маршрутов. Мэр, где ты?» — задается немым вопросом подписчица одного из пабликов Екатерина.

«Скоро дешевле будет на такси ездить, чем на автобусах», — добавляет Полина.

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